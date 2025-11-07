Expertos internacionales instalarán los equipos del Centro de Protonterapia en Santiago

Un equipo internacional instalará los equipos del Centro de Protonterapia de Galicia en Santiago

Un equipo internacional y multidisciplinar de expertos asume la instalación de los equipos del Centro de Protonterapia de Galicia que la Xunta está ejecutando en Santiago de Compostela.

El equipo está formado por nueve profesionales de diferentes perfiles, desde ingenieros, físicos expertos en aceleradores o administrativos, y de distintas nacionalidades: checa, italiana, taiwanesa, británica y española.

El equipo de trabajo será el encargado de la instalación del equipamiento ProteusOne, después de su llegada a Santiago de doce colectores con materiales de Ion Beam Applications (IBA) y la concesión del certificado de inspección técnica.

El equipo permanecerá en Galicia durante los 12 meses que dura el proceso de instalación y la puesta en marcha del ciclotrón.

Además, hasta la finalización de la instalación de protonterapia, este equipo local contará con el apoyo de más de 20 técnicos de las distintas empresas auxiliares de IBA que participan en las diferentes fases de la instalación.

Llegada del ciclotrón por el puerto de Vigo

Después de 18 meses del inicio de la obra, con dos búnkeres construidos, la fase actual consiste en la instalación de todo el equipamiento necesario, junto con el acelerador ciclotrón, que ya está a ultimarse para su envío desde Bélgica hasta las nuevas instalaciones situadas al lado del Hospital Clínico de Santiago.

Está prevista su llegada a Galicia a través del puerto de Vigo.

Proceso de construcción de unos de los búnkeres Cedida

De esta forma, el proyecto del Centro de Protonterapia de Galicia es el que se encontrará en un estado más avanzado de los nueve proyectos del Sistema Nacional de Salud. La Consellería de Sanidade prevé poder tratar los primeros pacientes a finales del año que viene.

La Xunta invierte casi 20 millones de euros en la ejecución de las obras del edificio de protonterapia, que se dotará con equipamiento donado por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 45,5 millones de euros.

La infraestructura está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder 2021-2027.