Primer encuentro “muy positivo” entre el Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia

Esta mañana tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia en el aeropuerto Lavacolla-Rosalía de Castro en Santiago de Compostela con el objetivo de analizar y solucionar la bajada del número de vuelos, así como de pasajeros, y mejorar la conectividad aérea de Galicia.

En la reunión participaron representantes de la Xunta de Galicia, encabezada por la directora Xeral de Mobilidade, Judit Fontela; los concejales de Turismo de las tres ciudades gallegas con aeropuerto, la concelleira de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, el concelleiro de Turismo de Coruña, Gonzalo Castro, y la concelleira de Turismo de Vigo, Yolanda Aguiar. También contó con la presencia de representantes de Aena, Delegación de Gobierno y cámaras de comercio de la región.

Ignacio Biosca Vancells, director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, calificaba este encuentro como "muy positivo".

"He percibido la predisposición a colaborar por parte de todas las instituciones que forman parte del grupo de trabajo técnico que se ha formado. Aena ha compartido sus datos y hemos planteado un calendario para poder trabajar conjuntamente", explicó.

Por su parte, Antonio Couceiro, director de la Cámara de Comercio de Coruña y representante del Consello Galego de Cámaras, definió la reunión también como "muy positiva". " Por el liderazgo que Aena ha asumido en este grupo de trabajo técnico para tratar de impulsar las rutas aéreas en Galicia y fomentar la conectividad de todos los gallegos", añadía.

