Un incendio en un piso de Santiago moviliza a los servicios de emergencia

Un incendio en una habitación de un piso en el centro de Santiago de Compostela ha obligado a primera hora de la tarde de este miércoles a movilizar a los servicios de emergencias.

En concreto, según han detallado fuentes del 112 Galicia, el incendio se originó en un sillón en el interior de una habitación de un inmueble situado en el número 2 de la rúa Carreira do Conde.

Fue un particular quien, sobre las 16.20 horas, alertaba al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112), que dio aviso a los Bomberos de Santiago, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Asimismo, estas mismas fuentes han señalado que no resultaron personas heridas.