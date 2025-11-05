Calendario laboral de Santiago de Compostela y su área 2026: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha confirmado cuáles serán los festivos locales de Santiago de Compostela en 2026. Los santiagueses disfrutarán de un total de 14 festivos: nueve nacionales, tres autonómicos y dos los elegidos por cada ayuntamiento.

La capital gallega cambia sus festivos locales para este 2026. En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Santiago de Compostela durante el próximo, así como posibles puentes.

Calendario laboral Santiago de Compostela 2026

Santiago de Compostela ha cambiado su festivo local de San Roque al caer este en domingo. En su lugar, ha optado por el Martes de Carnaval que, junto al Día de la Ascensión, conformarán las festividades locales de la capital gallega.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Día de Reyes : 6 de enero, martes

: 6 de enero, martes Jueves Santo : 2 de abril, jueves

: 2 de abril, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los puentes en Santiago de Compostela en 2026

Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Santiago de Compostela en el año 2026.

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente en Carnavales: el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo

el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

: el 19 de marzo cae a jueves Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de la Ascensión : el 14 de mayo cae a jueves

: el 14 de mayo cae a jueves Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela

Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.