Calendario laboral de Santiago de Compostela y su área 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de la ciudad de Santiago de Compostela en el año 2026
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha confirmado cuáles serán los festivos locales de Santiago de Compostela en 2026. Los santiagueses disfrutarán de un total de 14 festivos: nueve nacionales, tres autonómicos y dos los elegidos por cada ayuntamiento.
La capital gallega cambia sus festivos locales para este 2026. En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Santiago de Compostela durante el próximo, así como posibles puentes.
Calendario laboral Santiago de Compostela 2026
Santiago de Compostela ha cambiado su festivo local de San Roque al caer este en domingo. En su lugar, ha optado por el Martes de Carnaval que, junto al Día de la Ascensión, conformarán las festividades locales de la capital gallega.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Día de Reyes: 6 de enero, martes
- Jueves Santo: 2 de abril, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los puentes en Santiago de Compostela en 2026
Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Santiago de Compostela en el año 2026.
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente en Carnavales: el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de la Ascensión: el 14 de mayo cae a jueves
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela
Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.
- Ames: 14 de mayo, fiesta de la Ascensión; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Boqueixón: 22 de enero, San Vicente; 14 de mayo, día de la Ascensión
- Brión: 6 de abril, Lunes de Pascua; 14 de mayo, día de la Ascensión
- Teo: 14 de mayo, día de la Ascensión; 11 de noviembre, San Martiño
- Val do Dubra: 14 de mayo, día de la Ascensión; 7 de agosto, fiesta del Emigrante
- Vedra: 21 de septiembre, día del Patio; 10 de diciembre, Santa Baia