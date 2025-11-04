Santiago acoge unas jornadas sobre sexología para "recodificar" qué se entiende por sexo

El Centro Sociocultural de Santa Marta acogerá las jornadas Las líneas Torcidas de Eros durante el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, un evento que organiza en Santiago la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS) para reflexionar sobre la sexualidad con el foco central en la diversidad funcional.

Este martes tuvo lugar la presentación del evento que contó con la presencia de la concelleira de Deportes, Relaciones Vecinales, Fiestas, Rural y UMAD, Pilar Lueiro, y con Alfredo Saborido y Débora Baz, parte del equipo organizador.

La sexóloga Débora Baz Rodríguez ha opinado que la sociedad "necesita recodificar" su entendimiento sobre el sexo y la sexualidad erótica. Además, insiste en que es preciso "recodificar las miradas externas a los cuerpos con diversidad".

Saborido agradeció la colaboración del concello de Santiago para desarrollar este evento de carácter estatal y apeló a que "todas las entidades gallegas que trabajan en el ámbito de la discapacidad, juntas directivas y familias se acerquen a las jornadas para compartir un espacio de crecimiento y aprendizaje".

Uno de los objetivos de la organización ha sido traer a la capital gallega a varios expertos en el tema en una programación que arranca el viernes de 16.30 a 21.00 horas, y continúa el sábado, de 10.00 a 21.00 horas.

La edil Pilar Lueiro ha recalcado que estas jornadas colaboran con la "reflexión sobre la diversidad" y el "respeto a la dignidad de todas las personas".

"Quiero afirmar que hablar de diversidad es hablar de justicia social y feminismo", ha enfatizado Lueiro.

Diversidad e inclusión

Lueiro reivindicó "la diversidad, la inclusión y el respeto a la dignidad de todas las personas" como valores difundidos por el concello de Santiago, "que se distingue por ser acogedor y diverso".

"Porque feminismo entendido de manera más amplia también es esa mirada que rompe con los moldes, que cuestiona las normas y que reivindica el derecho de todas las personas a vivir plenamente", indicó.

Para Baz Rodríguez, la sexualidad es "el jabón que en cada piel huele distinto". Así lo ha definido la sexóloga como una forma de adelantar lo que el público puede esperar de las jornadas.

"Hay muchas pieles, muchas sexualidades... Y esto son estas jornadas. Entender cómo es este jabón que en cada piel huele distinto", ha ejemplificado.

Durante la jornada encabezada por la experta, está previsto que ésta aborde la "recodificación" de la sexualidad a través de la interacción olfativa.

En este ámbito, una de las iniciativas que la sexóloga ha avanzado es que durante el evento también se podrán "oler" estos conceptos a través de la interacción con jabones.

Esta organizadora ha recordado que es la primera vez que desde AEPS se "apuesta" por la realización de dichas jornadas, en las cuales los impulsores creen que los asistentes podrán aprender de los diálogos y experiencias.

Espacio de formación y debate

Estas jornadas se presentan como un espacio abierto de formación, debate y generación de conocimiento colectivo alrededor de la sexualidad y la diversidad funcional.

El objetivo de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología es romper tabúes, revisar mitos y promover una mirada libre de prejuicios y paternalismos.

A lo largo de los dos días se abordarán testimonios, saberes y reflexiones sobre la vivencia de personas con peculiaridades orgánicas, funcionales y cognitivas.

También se analizarán los límites sociales y físicos que se enfrentan, favoreciendo la construcción de un discurso que supere el binomio sexualidad-discapacidad y permita una comprensión más rica y humana.

El programa contará con relatores relevantes del ámbito internacional y estatal, como Silvina Peirano y Guillermo González Antón.

Estará dirigido principalmente a profesionales de la sexología, investigación, educación, social o sanitario, así como las personas relacionadas con la diversidad funcional.

La inscripción a las jornadas está abierta a través de la página web de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología con posibilidad de seguir el evento a través de streaming.