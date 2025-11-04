Parques cerrados y suspensión de actividades al aire libre en Santiago por el temporal

Tras un lunes bajo influencia anticiclónica donde la lluvia no hizo acto de presencia en Santiago de Compostela, la ciudad afrontará este martes una jornada intensa de viento por la que MeteoGalicia ha activado la alerta amarilla.

De esta forma, se prevén rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en la capital gallega que darán inicio desde esta tarde, alrededor de las 18:00 horas, y que se prolongarán hasta primera hora de mañana.

Dada la previsión meteorológica, el concello de Santiago ha decidido cerrar los parques de la ciudad, así como la suspensión de las actividades deportivas en el exterior y las clases en la Escuela Municipal de Música, situadas en uno de los edificios del Parque de Vista Alegre.

Galicia atraviesa una jornada bajo influencia de borrascas atlánticas que ha hecho que desde la Xunta se activase, esta mañana, la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde se esperan olas de más de siete metros.

Para el día de mañana miércoles 5 de noviembre también se prevén cielos nublados con lluvias y vientos fuertes, debido a esta borrasca. En algunos puntos podrán venir a acompañados de tormenta.