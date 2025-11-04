Falta de personal y horas extras sin pagar, los servicios de emergencia de Santiago en mínimos

El pasado 27 de octubre el Parque de Bomberos de Santiago permanecía inoperativo durante 24 horas por no contar con operativos suficientes, un hecho histórico en la ciudad en más de cien años de historia del parque.

La situación fue denunciada en las redes sociales de los propios bomberos que tildaban de "un hecho sin precedentes en ninguna ciudad gallega" y que se debía a "una mala gestión prolongada en el tiempo y la falta de respuestas a las reiteradas peticiones de refuerzo de personal".

La situación se repitió durante el pasado jueves 30 de octubre y volverá a pasar a partir de las 22:00 horas del día de hoy hasta pasadas 24 horas, momento en el que entrará el turno siguiente.

Los bomberos denunciaban que trabajaban bajo mínimos, contando con tres efectivos y ningún mando operativo para atender a las emergencias, cuando tendría que haber al menos nueve y dos mandos para cubrir una jornada con seguridad.

Ante esta situación, el operativo debe avisar al 112 quien movilizará a otros parques de bomberos gallegos, como Ordes, Arzúa o Santa Comba. Un escenario que no es nuevo para la ciudad, pues hace unas semanas se registraron dos incendios simultáneos en Santiago que tuvieron que ser atendidos por el GES de Padrón y de Brión, estos últimos también atendieron un incendio en un edificio de la zona vieja.

La Policía Local al límite

El operativo local policial de Santiago también se ha visto reducido al mínimo durante estos días. Sin ir más lejos, durante este fin de semana no contó con un equipo de Atestados y sin mandos en cuatro de sus servicios.

Durante la semana, el escenario también fue el mismo, dejando el lunes un solo agente de la policía local para patrullar la capital gallega, cuando lo idóneo sería contar con tres patrullas, formadas por seis agentes.

Esto, sumado a la situación del parque de Bomberos, deja a los servicios de emergencia de Santiago de Compostela a niveles mínimos y a la ciudad desamparada ante cualquier tipo de accidente.

Horas extras sin pagar

En una asamblea organizada el miércoles 29 de octubre, los agentes de la Policía Local de Santiago acordaban, con la participación del 80% de la plantilla, no reforzar el servicio a través de horas extra, la misma decisión que adoptaron los bomberos.

La falta de personal hace que ambos cuerpos tengan que suplir esta falta de efectivos a través de horas extra para reforzar los turnos, pero denuncian que llevan casi un año sin ser pagadas. Ante este escenario, se niegan a seguir haciéndolas.

Asimismo, reclaman que se apruebe una relación de puestos de trabajo (RPT) en la que se incluya un plus específico que compense tanto la nocturnidad como los festivos. La cantidad sería siempre la misma y se abonaría directamente en la nómina y se tendría en cuenta en el cálculo de la pensión, un sistema que utilizan otros concellos de Galicia.

Por su parte, el gobierno local prometió abonar parte de las nóminas pendientes este mes de noviembre, aunque deberán pasar por el pleno por la cantidad de dinero que se debe aprobar. De igual modo, este viernes se celebrará la primera reunión de la comisión de trabajo con los sindicatos de ambos cuerpos de seguridad.