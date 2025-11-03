Santiago licita el proyecto de conexión de Lavacolla a la red de abastecimiento municipal

La Xunta de Goberno local de Santiago de Compostela autorizó el expediente para licitar la redacción del proyecto de conexión a la red general de abastecimiento de agua en el sector de Lavacolla (Sabugueira), con un presupuesto de 58.174,38 euros mediante un procedimiento abierto simplificado.

El proyecto afecta los lugares de Sionlla de Arriba y Reboredo, en Enfesta; y Casais, Lavacolla, Praza, Vilamaior, San Xordo, Neiro y Mourentán, en Sabugueira.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, explicó que la red de abastecimiento de agua potable del concello de Santiago en los lugares de la parroquia de Sabugueira que están situados al lado de la antigua Nacional-634 y de la Municipal Mourentán se suministran desde la red del concello de Boqueixón, a través de una conexión situada en las inmediaciones del aeropuerto y que, inicialmente, el objetivo era darle servicio a esta infraestructura.

"En la actualidad, esta configuración supone problemas de caudal y presión, por la propia necesidad interna de Boqueixón y por el incremento de la demanda en estos lugares. Estos condicionantes no permiten, por ejemplo, dar abastecimiento a los puntos elevados de la parroquia da Sabugueira", señaló Louzao.

En ese sentido, el Pacto Polo Rural incluye entre las actuaciones prioritarias la ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento en San Paio, Xan Xordo, a Sionlla y A Esquipa.

"Están en trámite los proyectos para San Paio y Xan Xordo y ahora se aborda el de Lavacolla para su conexión a la red municipal general", añadió la portavoz.

El contrato de este servicio tiene un plazo de ejecución total de 5 meses, divididos en tres etapas: en la fase uno, de tres meses, se redactará el proyecto constructivo preliminar; en la dos, de un mes, se redactará el proyecto constructivo de tramitación, y en la tres, de un mes, el proyecto constructivo final por fases.

Otras cuestiones

Entre otras cuestiones, Raxoi ha adjudicado el contrato de las obras del proyecto de reposición de la estanqueidad en la cubierta plana posterior del Polideportivo CEIP Pío XII a la empresa IMPERNOSA SL.

Las obras, compatibles con el funcionamiento del centro, tienen una propuesta económica de 98.991,32 euros, y un plazo de garantía de dos años a mayores del mínimo establecido.

"Es una obra muy importante, pues el deterioro de esta instalación, que fue construida en 1991, hacía necesaria la intervención en esta cubierta plana, de unos 85 metros cuadrados. Con esta intervención, por tanto, resolveremos los problemas de filtración de agua que hay en la actualidad", detalló Louzao.

En la rueda de prensa también se ha anunciado la adhesión al convenio marco de la Xunta con Ecovidrio en materia de envases domésticos de vidrio de un solo uso.

Apunta Louzao, que Ecovidrio asume la instalación, limpieza, mantenimiento y reposición de los colectores para la recogida separada.

"El objetivo es mejorar los índices de recogida selectiva, para lo que también el concello participará activamente en campañas de difusión, comunicación y concienciación a las que está obligado el SRAP firmante del convenio", afirmó.

Asimismo, la portavoz del Gobierno local ha informado de la aprobación de la concesión del XVIII Premio Internacional 'Compostela' para Álbums Ilustrados, dotado con 9.000 euros. La galardonada ha sido la obra Grande e pequena, presentada por las autoras Arianna Squilloni y Raquel Catalina Ledesma, que recogerán el premio este miércoles.