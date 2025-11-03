Santiago hace un balance "positivo" de la tasa turística tras un mes de su aplicación

La portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha realizado un "balance positivo" de la tasa turística tras un mes desde su aplicación en la ciudad, y destaca que "no hubo tantas incidencias como se preveían en algún sector de la hostelería".

Preguntada por los medios de comunicación tras su comparecencia posterior a la Xunta de Goberno local, Louzao ha asegurado que "como decían", las personas que visitan Galicia "no iban a tener problema en colaborar con respecto a los gastos que su visita produce".

"Por tanto, esto se enmarca dentro de la normalidad que existe en muchos lugares del mundo", subrayó.

En esta línea, Louzao también ha apuntado que el concello sigue dando respuesta a las dudas del sector, aunque son ya "muchas menos que en los meses anteriores".

Con respecto a las cuestiones más frecuentes, la portavoz local ha explicado que estas se relacionan con las exenciones o no exenciones que, si bien están recogidas en la norma, muchas veces desde el propio sector se preguntan porque tienen dudas para matizar o concretar si algunos aspectos estarían sujetos a ellas. "Aunque la norma está muy clara", remarca.

A renglón seguido, ha ampliado que las preguntas más repetidas están contestadas en la propia web de Turismo de Santiago.

Además, recordó que se enviaron cartas a los establecimientos para que supieran que existía esa opción y que pudiesen colocar un QR que lleve a la información para que la gente pueda consultarla.