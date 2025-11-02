Imagen de una de las participantes.

Imagen de una de las participantes. Concello de Frades.

Santiago

Éxito rotundo en Frades (A Coruña) con la Andaina Solidaria por la donación de órganos

Casi 150 personas participaron en una jornada emotiva organizada por el ayuntamiento y ALCER Coruña para promover la solidaridad y la vida

El Ayuntamiento de Frades y la Asociación Alcer Coruña (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón) celebraron este sábado una Andaina Solidaria por la Donación de Órganos que reunió a casi 150 participantes, superando todas las expectativas y consolidando el compromiso del municipio con la solidaridad y la concienciación social.

La jornada comenzó a las 10:30 horas en la Praza de Ponte Carreira, con un emotivo homenaje a las personas trasplantadas de Frades, en el que se reconoció su lucha y se puso en valor la importancia vital del gesto solidario de donar.

Tras el acto, los participantes emprendieron un recorrido de 7,5 kilómetros por el entorno, compartiendo un mensaje de esperanza y comunidad.

Desde la organización destacaron que el éxito de la convocatoria se debe a la colaboración institucional y al compromiso ciudadano.

Alcer Coruña expresó su agradecimiento al ayuntamiento de Frades por su apoyo y su firme implicación en la promoción de la donación.

"La colaboración del ayuntamiento es fundamental, no solo por ayudar a crear espacios de concienciación tan necesarios como esta andaina, sino también por permitir que nuestras actividades sigan difundiendo un mensaje de esperanza en toda la provincia", señalaron desde la entidad.