Éxito rotundo en Frades (A Coruña) con la Andaina Solidaria por la donación de órganos

Imagen de una de las participantes. Concello de Frades.

El Ayuntamiento de Frades y la Asociación Alcer Coruña (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón) celebraron este sábado una Andaina Solidaria por la Donación de Órganos que reunió a casi 150 participantes, superando todas las expectativas y consolidando el compromiso del municipio con la solidaridad y la concienciación social.

La jornada comenzó a las 10:30 horas en la Praza de Ponte Carreira, con un emotivo homenaje a las personas trasplantadas de Frades, en el que se reconoció su lucha y se puso en valor la importancia vital del gesto solidario de donar.

Tras el acto, los participantes emprendieron un recorrido de 7,5 kilómetros por el entorno, compartiendo un mensaje de esperanza y comunidad.

Desde la organización destacaron que el éxito de la convocatoria se debe a la colaboración institucional y al compromiso ciudadano.

Alcer Coruña expresó su agradecimiento al ayuntamiento de Frades por su apoyo y su firme implicación en la promoción de la donación.

"La colaboración del ayuntamiento es fundamental, no solo por ayudar a crear espacios de concienciación tan necesarios como esta andaina, sino también por permitir que nuestras actividades sigan difundiendo un mensaje de esperanza en toda la provincia", señalaron desde la entidad.