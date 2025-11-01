Santiago abordará la nueva regulación de usos del Plan Especial con vecinos de la ciudad histórica

El Ayuntamiento de Santiago ha convocado para el próximo 10 de noviembre una reunión con las asociaciones vecinales de la ciudad histórica para abordar la nueva regulación de usos del Plan Especial.

Así, informan de que el departamento de Urbanismo, tal y como recoge Europa Press, ha enviado a todas las personas titulares de inmuebles en el ámbito del PE-1 una comunicación oficial para poner en su conocimiento la aprobación inicial de esta modificación puntual y el correspondiente trámite de exposición pública.

Además de esto, el propio concejal, Iago Lestegás, acompañado de personal técnico, hará una explicación para aclarar cualquier duda que las directivas de las asociaciones vecinales del ámbito puedan trasladar sobre estos cambios.

Toda la documentación e información georreferenciada está disponible en el Xeoportal del Ayuntamiento de Santiago. También está expuesta en formato físico en la sede de Urbanismo (Casas Reais, 8).

Recuerdan que la modificación puntual de la regulación de usos del Plan especial de protección y rehabilitación de la ciudad histórica, aprobada inicialmente en junio, convierte a Santiago en "pionero" en la protección del comercio de proximidad.

Esta reforma tiene como objetivo "mantener y reforzar el uso residencial característico de la ciudad histórica, promover el mantenimiento del comercio de proximidad, facilitar la implantación de nuevos usos dinamizadores de la ciudad histórica y garantizar el equilibrio entre usos orientados a residentes y orientados a turistas".

Además, con el objetivo de facilitar la adaptación del parque residencial existente a las características de los hogares actuales, introduce cambios relativos a la agrupación y división de viviendas, que ya estaban permitidas en el Plan especial con unas condiciones más restrictivas que se modifican.