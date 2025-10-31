La sala Malatesta de Santiago de Compostela anuncia su reapertura la próxima semana

El 9 de marzo uno de los lugares más emblemáticos de la noche en Santiago cerraba sus puertas tras recibir una orden municipal por exceder los niveles de ruido permitidos, tanto en el interior de los domicilios como en el exterior. Nueve meses más tarde, el 6 de noviembre, coincidiendo en un jueves universitario, la sala Malatesta reabrirá sus puertas.

La fecha ha sido anunciada por la cuenta Becario USC, en Instagram. En esta misma red social, el 23 de octubre la propia cuenta de la sala subía una publicación con la imagen de su logo, pero sin ningún texto que la acompañara, despertando la expectación de sus seguidores.

Esta apertura viene tras meses de cierre temporal por una orden municipal del concello de Santiago en la que se ordenaba el cierre de la Malatesta durante seis meses por mediciones acústicas "desfavorables".

En la sala Malatesta no solo se celebran eventos relacionados con el ocio nocturno, también se celebran conciertos y otras actividades musicales.

Varios residentes de la zona en la que se sitúa la sala pidieron que se realizasen mediciones acústicas y, los resultados de estas, superaban los niveles de ruido permitido tanto en el interior de domicilios como en el ambiente exterior.

Tras este estudio, se procedió al cierre obligatorio de la sala y a suspender toda su actividad hasta que se corrigieran las deficiencias que causaban esta situación. Los dueños de la sala recurrieron a las mediciones acústicas y en la que pedían su nulidad.

La Asociación Vecinal Río Sarela de San Lourenzo e Carme de Abaixo, responsables de las denuncias que provocaron este cierre, no ha tardado en reaccionar a esta reapertura. "Volvemos a la realidad de una ciudad fallida", denuncian desde sus redes sociales, "rechazamos frontalmente la reapertura de este local tan conflictivo en un barrio residencial de esta ciudad gobernado por aficionados de todos los colores", añaden.