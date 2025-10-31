El PSdeG presentará enmiendas para solucionar "deficiencias" en colegios de Santiago

Así lo ha avanzado el secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, que, en una rueda de prensa, ha instado a resolver las "deficiencias" que distintos centros de la capital gallega le han trasladado en reuniones.

De este modo, y como recoge Europa Press, ha pedido al Gobierno gallego que realice más inversiones para ejecutar distintas reformas que permita contar con colegios "públicos y de calidad".

Ha ejemplificado esta demanda con la petición de ampliación delCEIP López Ferreiro, que se queda "insuficiente" para el alumnado; de reforma integral del CEIP Vite, que incluya fundamentalmente la mejora de las fachadas y las ventanas, y la ampliación del CEIP Quiroga Palacios, que también precisa una remodelación en sus baños, entre otras.

Además, ha incidido en la necesidad de aumento de aquellos profesores orientados a atender las necesidades educativas de todo el alumnado que "realmente necesita una ayuda".

Como ha enumerado, los CEIP López Ferreiro, Monte dos Postes y Raíña Fabiola son ejemplos de centros que necesitan un aumento de PT y AL.

"Ante esta situación, solicitamos y exigimos a Rueda que atienda las necesidades educativas de Santiago", ha demandado el diputado socialista, que ha instado al popular Borja Verea a votar a favor de estas propuestas.