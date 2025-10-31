El PSdeG presentará enmiendas para solucionar "deficiencias" en colegios de Santiago
El secretario general, Aitor Bouza, avanzó que llevará enmiendas a los presupuestos autonómicos del ámbito educativo para exigir reformas en colegios de Santiago y para el aumento de personal dedicado a atender necesidades específicas.
El PSdeG presentará enmiendas a los presupuestos autonómicos del ámbito educativo para exigir reformas en colegios de Santiago de Compostela y el aumento del personal dedicado a atender necesidades educativas específicas, como es el de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).
Así lo ha avanzado el secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, que, en una rueda de prensa, ha instado a resolver las "deficiencias" que distintos centros de la capital gallega le han trasladado en reuniones.
De este modo, y como recoge Europa Press, ha pedido al Gobierno gallego que realice más inversiones para ejecutar distintas reformas que permita contar con colegios "públicos y de calidad".
Ha ejemplificado esta demanda con la petición de ampliación delCEIP López Ferreiro, que se queda "insuficiente" para el alumnado; de reforma integral del CEIP Vite, que incluya fundamentalmente la mejora de las fachadas y las ventanas, y la ampliación del CEIP Quiroga Palacios, que también precisa una remodelación en sus baños, entre otras.
Además, ha incidido en la necesidad de aumento de aquellos profesores orientados a atender las necesidades educativas de todo el alumnado que "realmente necesita una ayuda".
Como ha enumerado, los CEIP López Ferreiro, Monte dos Postes y Raíña Fabiola son ejemplos de centros que necesitan un aumento de PT y AL.
"Ante esta situación, solicitamos y exigimos a Rueda que atienda las necesidades educativas de Santiago", ha demandado el diputado socialista, que ha instado al popular Borja Verea a votar a favor de estas propuestas.