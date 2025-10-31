El PSdeG presenta enmiendas para solucionar deficiencias en colegios de Santiago

El PSdeG presenta enmiendas para solucionar "deficiencias" en colegios de Santiago Europa Press

Santiago

El PSdeG presentará enmiendas para solucionar "deficiencias" en colegios de Santiago

El secretario general, Aitor Bouza, avanzó que llevará enmiendas a los presupuestos autonómicos del ámbito educativo para exigir reformas en colegios de Santiago y para el aumento de personal dedicado a atender necesidades específicas.

El PSdeG presentará enmiendas a los presupuestos autonómicos del ámbito educativo para exigir reformas en colegios de Santiago de Compostela y el aumento del personal dedicado a atender necesidades educativas específicas, como es el de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

Así lo ha avanzado el secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, que, en una rueda de prensa, ha instado a resolver las "deficiencias" que distintos centros de la capital gallega le han trasladado en reuniones.

De este modo, y como recoge Europa Press, ha pedido al Gobierno gallego que realice más inversiones para ejecutar distintas reformas que permita contar con colegios "públicos y de calidad".

Ha ejemplificado esta demanda con la petición de ampliación delCEIP López Ferreiro, que se queda "insuficiente" para el alumnado; de reforma integral del CEIP Vite, que incluya fundamentalmente la mejora de las fachadas y las ventanas, y la ampliación del CEIP Quiroga Palacios, que también precisa una remodelación en sus baños, entre otras.

Además, ha incidido en la necesidad de aumento de aquellos profesores orientados a atender las necesidades educativas de todo el alumnado que "realmente necesita una ayuda".

Como ha enumerado, los CEIP López Ferreiro, Monte dos Postes y Raíña Fabiola son ejemplos de centros que necesitan un aumento de PT y AL.

"Ante esta situación, solicitamos y exigimos a Rueda que atienda las necesidades educativas de Santiago", ha demandado el diputado socialista, que ha instado al popular Borja Verea a votar a favor de estas propuestas.