Santiago de Compostela refuerza la línea de autobuses por el Día de Todos los Santos

Santiago de Compostela reforzará el servicio de transporte urbano para visitar el Cementerio de Boisaca con motivo de la festividad de Todos los Santos el día 1 de noviembre.

En concreto, será la línea 1, la que conecta diariamente con el cementerio municipal. Los autobuses pasarán con una frecuencia de 16 minutos, en lugar de cada 30, como es habitual los días festivos o los domingos en la capital gallega.

El refuerzo de la línea estará vigente desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. En los restantes horarios y líneas, la frecuencia será cada media hora.