Santiago de Compostela aprueba una nueva licitación para el lago del Auditorio y el río Corgo

El concello de Santiago aprobó convocar una nueva licitación de obra de naturalización del lago del Auditorio de Galicia y la restauración fluvial del río Corgo, que forma parte del proyecto Entre Sar e Sarela, con financiamiento europeo.

El presupuesto base de este contrato se sitúa en 826.965,69 euros, con una base imponible de 683.442,72 euros más IVA del 21% de 143.522,97 euros, por procedimiento abierto de la adjudicación.

Miriam Louzao explicó que el concurso para este contrato quedó desierto en la anterior y, debido a que el plazo de ejecución excede el fin de este ejercicio, se tramita como anticipado de gasto, sometido a una condición suspensiva dependiente de la confirmación de los recursos que lo financian.

"Está solicitada la prórroga de los fondos necesarios y por ahora no ha sido respondida afirmativamente por la Fundación Biodiversidad, que es el ente gestor de estos fondos europeos", señaló.

Louzao también añadió que, dado el interés del conjunto del proyecto Entre Sar e Sarela, centrado en la creación de una estrategia verde y en la renaturalización de cinco zonas de ámbito urbano, "recomienda avanzar en todo lo posible en su ejecución, siguiendo también las indicaciones de la propia Fundación Biodiversidad, aunque los plazos de la convocatoria sean excesivamente limitados en espera de que, finalmente, la Administración estatal y la Unión Europea amplíen la fecha de remate".

La portavoz adelantó que en el caso de que no se confirme esta ampliación, el concello adoptará la decisión más favorable al interés municipal a la vista de la situación presupuestaria.

Subvenciones

El gobierno local también acordó solicitar una subvención de 12.500 euros a la Deputación da Coruña para el mantenimiento de la Escuela Municipal de Música durante el próximo ejercicio en el marco de programas de subvenciones que esta entidad convoca para el mantenimiento de conservatorios, escuelas de música y escuelas de danza municipales.

Por otro lado, se amplió el plazo de la fecha límite de justificación del convenio de colaboración firmado con la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (FERUSA) para el año 2025, que se extiende hasta el 15 de noviembre.

En cuanto a subvenciones, también se aprobó el convenio de colaboración entre el concello y el Club Atletismo Santiago, con una dotación económica de 10.000 euros.

Licencias

La Xunta de Goberno concedió tres licencias de obra mayor para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en el lugar de Cortos, en la parroquia de Marantes, para la reforma de la cubierta de un inmueble situado en la rúa do Castiñeiriño 72 y para el acondicionamiento energético de la fachada de un edificio en la rúa de Teo, 37.