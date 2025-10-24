Santiago llevará a pleno la modificación del PXOM del antiguo colegio Peleteiro

Santiago llevará a pleno la aprobación de la modificación del PXOM del antiguo colegio Peleteiro

El gobierno de Santiago llevará al próximo Pleno de la corporación municipal la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de la Ordenación Municipal (PXOM) en el ámbito del PERI-12, a la parcela del antiguo colegio Peleteiro, situado en el corazón del Ensache.

Tras su aprobación inicial en febrero de este año, la modificación puntual se sometió a información pública durante dos meses, período en que se formularon tres alegaciones.

Este lunes 27 de octubre tendrá lugar la Comisión informativa de Urbanismo en que, entre otros asuntos, el concelleiro Iago Lestegás explicará la documentación y los trámites realizados.

El próximo jueves, 30 de octubre, será la votación para la aprobación provisional de la modificación puntual del PXOM y, en unos meses, se podrá aprobar de forma definitiva.

Antiguo Colegio Peleteiro en la actualidad Quincemil

La modificación puntual del PXOM en este ámbito es la primera revisión de usos que sale adelante desde 2003 y tiene varios objetivos. Por un lado, se pretende revisar la ordenación de usos vigentes con dos fines específicos: proteger el comercio de proximidad, evitando la implantación de un centro comercial; y priorizar el uso residencial introduciendo además una reserva importante de vivienda protegida en el centro de la ciudad.

El concelleiro de Urbanismo aclaró que el plan vigente establece una superficie máxima de uso residencial de 4.500 m2, mientras que la ordenación propuesta permite hasta 16.300 y obliga a destinar la vivienda protegida por lo menos al 45% de la superficie total edificable, excluida la planta baja.

Con esta modificación, indicó, el uso residencial pasa de ser opcional a minoritario a ser uso característico y se elimina el uso hotelero, que de acuerdo con la ordenación vigente podría ocupar hasta 7.000 m2.

El segundo objetivo general es redefinir la volumetría para crear espacios urbanos de calidad. Así, se reduce la edificabilidad de 23.500 a 19.000 m2 construidos de uso lucrativo, manteniendo el aprovechamiento urbanístico y las dotaciones públicas de cesión obligatorias definidas en 2005: un equipamiento público de 900 m2 y un espacio libre público de 1.395 m2.

De este modo, Lestegás explicó que se configura un espacio público de calidad orientado al sureste (hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo), pero con un acceso amplio y diáfano desde el norte (desde la rúa de República Arxetina).

Alegaciones

En cuanto a las alegaciones, la primera de ellas, presentada por una comunidad de propietarios de la contorna, muestra la conformidad con la ordenación aprobada inicialmente pero solicita, entre otras cosas, extremar las precauciones en la ejecución de la obra para paliar posibles afecciones en su edificio.

La segunda, presentada por varias comunidades de propietarios de la contorna, alega que la propuesta vulnera los criterios de urbanismo, cuestiona el procedimiento de la tramitación, solicita la rehabilitación del edificio existente para usos públicos y describe afecciones concretas a sus edificios.

En la tercera, presentada por un particular, alega que la modificación propuesta desprecia el desarrollo urbano sostenible y hace varias consideraciones de carácter jurídico.

Tras examinar las alegaciones presentadas, el gobierno local explica que en el bloque más grande se amplía el retiro del primer ático de 1 a 2,5 metros en la zona de contacto con el edificio del número 13 de República Arxentina, y se retira también este ático 2,5 metros respecto al patio, manteniendo los 3 metros ya definidos en el documento inicialmente aprobado con respecto a la fachada orientada a la plaza.

Al incrementar el retiro de este ático, se mejora la relación de la nueva edificación con respecto a los edificios de la contorna.

Espacios de calidad

La memoria justificativa del documento de planeamiento garantiza espacios de calidad, incluyendo condiciones de iluminación y ventilación como recogen las Normas de Habitabilidad de Galicia.

Además, se introducen condiciones para la urbanización del espacio libre público que deberán ejecutar la propietaria de los terrenos edificables simultáneamente a la construcción de nuevos edificios: plantación de árboles, sistemas de drenaje urbano sostenible y pavimentos permeables, actuaciones complementarias en las rúas de San Pedro de Mezonzo y República Arxentina para garantizar la integración con un nuevo espacio público y perspectiva de género y accesibilidad universal en el diseño del espacio público.

La propuesta de modificación del planeamiento contó con la conformidad de Sareb, propietaria del terreno, a través de una carta de su director a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

En junio de este año, tras una reunión en la capital gallega entre la regidora y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la que también participó el concelleiro de Urbanismo, el Gobierno anunció la inscripción de esta parcela a la nueva Empresa Pública de Vivienda del Estado en el marco de traspaso de activos de Sareb, un proceso que está en marcha.

Aprobación definitiva del PEID para la implantación del IDIS

El gobierno local también propondrá la aprobación definitiva del Plan especial de infraestructuras y dotaciones (PEID) que ordena la implantación de un nuevo edificio del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) en la Choupana.

El ámbito del PEID tiene una superficie de 5.817 m2 y la mayor parte de él corresponde a una parcela de 4.278 m2, propiedad del Compañía de Jesús, donde se prevé la construcción del edificio que el IDIS se compromete a adquirir, pero debe incorporarse a dominio público.