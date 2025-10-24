CC.OO reivindica en Galicia a Suso Díaz: "Nos tiene que empujar a seguir defendiendo la democracia"

CC.OO reivindica en Santiago a Suso Díaz: "Nos tiene que empujar a seguir defendiendo la democracia

Más de 450 personas se han dado cita este viernes en Santiago para asistir al homenaje que el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO). y la Fundación 10 de marzo han rendido a su histórico militante Suso Díaz (Ferrol, 1944), quien fue secretario xeral en Galicia entre 1992 y 2000, y a cuyo legado se ha referido el actual líder del CC.OO., Unai Sordo, como la inspiración para "seguir defendiendo la democracia" en el siglo XXI.

Fallecido en julio a los 80 años, el también padre de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se incorporó a Astano (actualmente Navantia Fene) como aprendiz a los catorce años.

Poco después, en 1962, participó en su primera huelga y, con veinte años, empezó a participar en el sindicato Comisiones Obreras, entonces clandestino por la dictadura franquista.

La primera detención de Suso Díaz tuvo lugar en 1969 y fue encarcelado de nuevo en 1972, tras los trágicos sucesos de Ferrol del 10 de marzo de ese año. La represión posterior lo llevó a prisión en varias ocasiones.

En 1978, con la constitución de la Unión Nacional de CC.OO de Galicia, Suso Díaz pasó a formar parte de sus órganos de dirección y del Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Manuel Amor Deus.

En 1992, en el V Congreso, fue elegido secretario general en esta comunidad, cargo que ocuparía durante ocho años. Desde el año 2000, cuando cedió el mando a uno de sus colaboradores más cercanos, Xan María Castro, siguió colaborando en todas las causas que consideraba justas.

En el acto acudió la familia del fallecido, entre ellos su hija Yolanda Díaz, quien visiblemente emocionada se ha limitado a agradecer a CC.OO la organización, según informa Europa Press.

Suso y Yolanda Díaz en A Coruña en una imagen de archivo de 2023. Europa Press

Estuvo conducido por la periodista Fernanda Tabarés, y en él han tomado la palabra autoridades de todas las administraciones como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Emprego de la Xunta, José González, y la teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Santiago, María Rozas. También han estado presentes representantes empresariales y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez.

Por parte de CC.OO han participado el líder estatal, Unai Sordo, así como la secretaria xeral en Galicia, Amelia Pérez. Además, por la familia ha ejercido como portavoz el diputado en el Congreso Manolo Lago y también ha pronunciado unas palabras una de los dos nietos del fallecido, la hija de la ministra Yolanda Díaz.

Reivindicar su legado

El líder de Comisiones Obreras Unai Sordo ha sostenido que Suso Díaz es "un hombre fiel a lo que hicieron las generaciones a las que este país les debe, en gran parte, la democracia". "Un trabajador de una zona naval, de Ferrol, que se implicó sindical y políticamente porque, como él decía, era lo que había que hacer", jugándose la "integridad y la vida".

Unai Sordo explicó que "fue un luchador por la democracia, por los derechos de la clase trabajadora" y existe una "deuda de gratitud" con su generación toda vez que "gran parte de la democracia y de la Constitución se debe a su lucha, a su militancia en las peores condiciones y en la clandestinidad".

También puso en valor el papel en la modernización del sindicato en Galicia de un hombre que "era todo corazón", "un hombre muy comprometido de forma militante en ámbitos también políticos, que siempre abogó por los espacios de unidad en la izquierda".

"La democracia vino porque se luchó en la calle y estamos absolutamente convencidos de que ese legado nos tiene que empujar a seguir defendiéndola" Unai Sordo, secretario general de CC.OO.

"La democracia vino porque se luchó en la calle y estamos absolutamente convencidos de que ese legado nos tiene que empujar a seguir defendiéndola", señaló el líder de CC.OO.

La secretaria xeral del CC.OO Galicia, Amelia Pérez, lo ha definido, según Europa Press, como una persona "muy querida" desde todos los ámbitos de la sociedad y un "ejemplo de persona con una "honestidad y una lealtad fuera de toda duda". "Fue un ejemplo para las CC.OO, a las que llevó en su corazón hasta su último aliento", trasladó.

Touriño y González Laxe

Después de que se visionase un vídeo con imágenes del sindicalista y distintos testimonios de algunos de los que fueron sus colaboradores en CC.OO, se han podido ver mensajes grabados por los expresidentes de la Xunta, Fernando González Laxe, y Emilio Pérez Touriño.

González Laxe ha subrayado su papel en la transición democrática y la consolidación de la democracia y ha recordado sus negociaciones para lograr acuerdos para la mejora de la clase trabajadora, según Europa Press.

"Era persistente, serio, humilde y muy comprometido", ha afirmado para recordar que "enfrente" lograron acuerdos como los marcos laborales y la creación del Consello Galego de Relacións Laborais.

Por su parte, Touriño lo ha recordado como un hombre que "amó a su país y vivió intensamente un tiempo", un "luchador incansable de la defensa de los intereses y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores".

Además, el conselleiro de Emprego de la Xunta de Galicia, José González, lo ha erigido en un "firme defensor de sus ideas y convicciones", que "hizo bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores".

"Siempre destacó por su capacidad de llegar a acuerdos, con lealtad institucional, como firme defensor del diálogo social", ha apuntado.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado el papel "fundamental" de Suso Díaz en la conquista de las libertades y derechos laborales en España, un "luchador incansable y referente moral".

"Su legado va más allá del mero sindicalismo y su herencia sigue viva y la podemos ver a través de su hija. Estás recogiendo el testigo de tu padre y lo haces con responsabilidad, con compromiso y con el empeño de defender a los más vulnerables", subrayó.

"Tan militante como festeiro"