Restablecida la circulación ferroviaria entre Santiago y Ordes, interrumpida por la aparición de un cadáver

La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y Ordes resultó interrumpida este lunes por la mañana hasta las 12:00 horas tras la aparición de un cadáver en las vías. La incidencia afectó a los trenes que hacen el recorrido entre Santiago y A Coruña, ya que se ha producido en la zona de San Marcos.

El 112 Galicia explica que la alerta por este percance se produjo sobre las 10:00 horas, y fue el propio Adif quien comunicó lo sucedido al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE-112 Galicia). El CIAE trasladó la alerta al 061 y a los efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago.

La circulación estuvo afectada hasta casi las 12:00 horas, a expensas de lo que decidieran las fuerzas policiales y la autoridad judicial, según Adif.

Así, mientras no se restableció la circulación, se estableció un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Los pasajeros de los trenes de Media y Larga Distancia afectados realizaron el tramo entre las dos estaciones por carretera.