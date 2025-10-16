Santiago celebra el 80 aniversario de la Plaza de Abastos con un programa especial de actividades

Santiago pone en valor la historia del mercado de la Plaza de Abastos con el programa '80 años alimentando Compostela'. El objetivo de la campaña es reivindicar el papel de la plaza como centro de alimentación de proximidad y como eje central para el cumplimiento del Pacto Alimentario de Milán, con el que las ciudades se comprometen a garantizar una alimentación saludable y accesible para todas las personas.

En su presentación participó el concejal de Mercados, Xan Duro, que estuvo acompañado por la gerente de la Plaza de Abastos, Marta Rey, y por Ruth Varela, investigadora del CISPAC y coautora del informe sobre el Mercado realizado por el Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales. Duro señaló que el programa trata de acercar la Plaza de Abastos a un nuevo público, "porque es fundamental asegurar la renovación generacional tanto en los puestos como entre quienes compran en ellos".

La gerente de la Plaza, Marta Rey, reivindicó que "más allá de celebrar los 80 años del edificio actual, la realidad es que la Plaza de Abastos de Santiago tiene más de 150 años de historia, protagonizada por pequeños autónomos y autónomas, desempeñando un papel fundamental en la economía local e incluso siendo un elemento clave en la conservación de nuestra cultura y de nuestro idioma".

Exposición '80 años alimentando Compostela'

Las actividades del programa '80 años alimentando Compostela' comenzarán el viernes. A las 12:30 horas con la inauguración, en la Plaza de Mazarelos, de una exposición fotográfica sobre la Plaza de Abastos. La muestra, comisariada por Ruth Varela, recorre en imágenes la historia del mercado, desde el edificio anterior, que estuvo en pie hasta 1935, hasta 1975.

Todas las fotografías fueron recopiladas en más de una docena de archivos públicos y privados, no solo de Santiago sino también de otros países como Alemania y Francia. Así, cedieron imágenes la Filmoteca de Galicia, el Consorcio, o el Fondo Sánchez Estalote, entre otros. La exposición se podrá visitar en Mazarelos hasta el día 27 y posteriormente quedará instalada en la Plaza Roja.

Tal como explicó Ruth Varela, "la exposición muestra cómo la idea rectora del proyecto de Vaquero Palacios para la Plaza de Abastos ya atendía a la relación de Santiago con su entorno rural, desde el punto de vista espacial, arquitectónico, productivo y cultural".

Reconocimiento a los vendedores

Tras la inauguración de la exposición, la Plaza de Abastos acogerá un acto en el que participará la Banda Municipal de Música, "repitiendo lo que ocurrió hace 80 años durante la inauguración del complejo de Vaquero Palacios", y en el que el Concello reconocerá la trayectoria de tres personas vendedoras de la Plaza.

Se tratan de María del Carmen Vales Aldrey, de Peixes Maricarmen; Antonio José González Álvarez, de la Chacinería Seco; y María del Carmen Rarís García, de la tercera generación de pimenteros de su familia. Tal como explicó Xan Duro, "hablamos de personas que superan los 70 años y que han estado prácticamente toda su vida vinculadas al Mercado".

Las tres recibirán un alfiler conmemorativo, obra de la artesana Chus Iglesias, de Acivro Xoias, en un acto en el que intervendrán el nieto del arquitecto Vaquero Palacios, Joaquín Vaquero Ibáñez; la gerente de la Plaza, Marta Rey; el concejal de Mercados, Xan Duro; y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Conectar con nuevo público

Uno de los objetivos del programa '80 años alimentando Compostela' es atraer nuevos perfiles de clientes a la Plaza de Abastos, "teniendo en cuenta que es necesario el relevo generacional en el mercado, cuyos clientes mayoritariamente superan los 45 años de edad, según el informe del CISPAC".

Una de las acciones previstas con este objetivo se desarrollará en colaboración con el departamento de Juventud, que llevará sus cursos de cocina del Centro Xove a la Plaza de Abastos. Se trata de acercar a los jóvenes al mercado, fomentar hábitos de consumo responsables y sostenibles mediante el conocimiento de productos locales y de temporada, y crear comunidad promoviendo la participación activa de los jóvenes en contextos intergeneracionales.

Así, habrá visitas a la Plaza de Abastos para que los participantes conozcan mejor los productos y distingan su calidad, así como talleres de cocina participativos centrados en la elaboración de recetas de temporada. Los cursos se desarrollarán el 17 de noviembre y los días 8, 15, 22 y 29 de diciembre, siempre en horario de 18 a 21 horas. Para participar en los cursos de cocina, de carácter gratuito, será necesario inscribirse previamente en info@centroxove.com.

Además, desde la Plaza se ha impulsado una iniciativa que permitirá que los estudiantes que presenten su carnet accedan a un descuento del 10% sobre el importe de la compra. A este programa se han adherido un total de 23 puestos del Mercado de muy distintos sectores, como fruterías, pescaderías, carnicerías o panaderías.

Otras acciones

Además, en el marco de la campaña se iniciará la distribución de diverso material promocional entre los clientes de la Plaza, como bolsas de malla y bolsas para productos fríos, que se entregarán con tickets de compra de 15 y 25 euros respectivamente, y que pueden reutilizarse para hacer la compra en el Mercado, contribuyendo así a crear hábitos de consumo más sostenibles.

Las acciones promocionales se completan con una serie de vídeos sobre la Plaza que se presentarán en las próximas semanas, y con la imagen de la campaña '80 años alimentando Compostela'. Se trata de una obra de la artista Lidia Cao, inspirada en una antigua fotografía de las Marías, Maruxa y Coralia, en la Plaza de Abastos, que crea una ilustración que combina la tradición y la historia del Mercado con su voluntad de modernidad y atracción de un público más joven.

Jornada técnica

Xan Duro también adelantó que el departamento de Mercados está organizando una jornada técnica cuyo objetivo será crear una red de apoyo al trabajo que desarrolla el Concello para reforzar el papel de la Plaza de Abastos como centro de alimentación de proximidad y motor de recuperación de los sistemas alimentarios locales. Se prevé que el acto se celebre en enero, con la participación de representantes de la FAO, Justicia Alimentaria, el Observatorio de Derecho a la Alimentación, universidades gallegas y la Red de municipios por la agroecología.