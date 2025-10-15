Un detenido en O Milladoiro, en Ames (A Coruña), por robar en las taquillas de un gimnasio

La Guardia Civil de O Milladoiro ha detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y tres de estafa. El varón robaba en las taquillas de un gimnasio y usaba las tarjetas sustraídas para abonar compras en establecimientos.

La investigación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas por varios usuarios de un gimnasio de O Milladoiro, en Ames, a mediados del pasado mes de agosto. Las víctimas aseguraban haber sufrido robos en sus taquillas mientras se encontraban haciendo ejercicio, así como el uso de las tarjetas sustraídas para abonar compras en varios establecimientos.

La Guardia Civil descubrió que el presunto autor de los hechos accedía al complejo deportivo para posteriormente violentar los cierres de las taquillas en las que los usuarios guardaban sus pertenencias, tras lo que se apoderaba principalmente de documentación, móviles, dinero y tarjetas bancarias, de las cuales hacía uso posteriormente.

Los efectivos actuantes lograron la identificación y localización del presunto responsable de los ilícitos, resultando ser un conocido de las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole.

Una vez localizado, la Guardia Civil procedió a la detención de esta persona como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y tres de estafa por el uso de las tarjetas bancarias sustraídas.