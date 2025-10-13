Imagen del 112 Galicia.

Santiago

Fallece en Santa Comba (A Coruña) un hombre atropellado a última hora del domingo

Los servicios de emergencia trataron de salvar la vida del varón, pero no fue posible

Un hombre de 81 años ha fallecido tras sufrir un atropello este domingo en Santa Comba, en A Coruña, a las 21:00 del domingo, tal y como informa el 112 Galicia.

Así, tras recibir un aviso del incidente que tuvo lugar en la Avenida Antonio Tome Balado, varios particulares trataron de reanimarlo a través de diferentes maniobras.

A pesar de ello, no fue posible. El centro integrado de emergencia movilizó a Bomberos de Santa Comba, Guardia Civil, Policía Local e incluso al 061.

El hombre falleció en el lugar a causa del impacto, a pesar de los esfuerzos para poder salvarlo.