Fallece en Santa Comba (A Coruña) un hombre atropellado a última hora del domingo

Un hombre de 81 años ha fallecido tras sufrir un atropello este domingo en Santa Comba, en A Coruña, a las 21:00 del domingo, tal y como informa el 112 Galicia.

Así, tras recibir un aviso del incidente que tuvo lugar en la Avenida Antonio Tome Balado, varios particulares trataron de reanimarlo a través de diferentes maniobras.

A pesar de ello, no fue posible. El centro integrado de emergencia movilizó a Bomberos de Santa Comba, Guardia Civil, Policía Local e incluso al 061.

El hombre falleció en el lugar a causa del impacto, a pesar de los esfuerzos para poder salvarlo.