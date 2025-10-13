Condenan en Santiago a un hombre a seis meses de cárcel por falsear un pasaporte

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que condena a seis meses de prisión a un hombre por cometer un delito de falsedad en documento oficial.

El tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado, pues considera acreditado que "participó necesariamente" en la modificación del documento, un pasaporte de Nigeria, ya que los datos personales que figuraban en él eran los del sospechoso. La Sala subraya que era, por lo tanto, el beneficiario del pasaporte. El delito se descubrió en el curso de una investigación por un posible caso de trata.

De esta manera, durante un registro en su domicilio se encontró un pasaporte de Nigeria con su fotografía y datos, "elaborado por el acusado, o a su instancia, por personas desconocidas, utilizando uno auténtico, sustituyendo la página de datos biográficos original por otra con los datos y fotografía referidos", señalan los datos probados de la sentencia.

Contra este fallo, con fecha de 8 de octubre de 2025, cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.