Desmantelan en Ordes (A Coruña) un criadero de animales clandestino donde había 250 cadáveres

La Guardia Civil ha desmantelado un criadero clandestino de animales en Mesón do Vento, en el municipio de Ordes, donde hallaron 250 cadáveres de animales y 171 ejemplares en estado de riesgo vital. Estos han sido trasladados a diferentes centros para su recuperación y bienestar.

El responsable del criadero fue detenido por los agentes, debido a que el criadero presentaba además condiciones de salubridad y bienestar "extremadamente deficientes".

La operación estuvo a cargo del Seprona, aunque la patrulla Fiscal y de Fronteras de Noia fue quien realizó una primera inspección. También participaron inspectores veterinarios de las consellerías de Medio Ambiente y Sanidade.

Tras el registro del lugar, se localizaron un total de 250 cadáveres de distintas especies, principalmente perros, entre ellos 28 chihuahuas, y aves. Muchos de ellos presentaban diversos estados de descomposición, algunos incluso momificados.

Estos restos se encontraban junto a animales vivos que, ante la falta de alimentos y agua, se alimentaban de los restos cadavéricos. Además, las perreras y jaulas estaban totalmente cubiertas de excrementos.

El operativo también localizó 171 animales vivos que se encontraban en condiciones extremas debido a la insalubridad del lugar.

Entre los animales con vida había perros, chinchillas, caballos enanos, gallinas, patos y diversas aves. Entre estas últimas, se incautaron especies exóticas y protegidas incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES, como dos cacatúas rosas y dos guacamayos, uno rojo y otro azul y amarillo.

Durante la inspección, la Guardia Civil también localizó un gran acopio de medicamentos y material veterinario de uso profesional que se encontraba sin receta y caducado en gran medida.

El Seprona de A Coruña ha instruido diligencias por supuestos delitos de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional en el ámbito de la veterinaria.

Las diligencias, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ordes.