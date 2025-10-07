Santiago estrena una sala de espera en sus juzgados para los niños y niñas

Los Juzgados de Santiago de Compostela cuentan desde hoy con una nueva sala de espera especialmente acondicionada para menores, un espacio que busca ofrecer un entorno más amable y acogedor a los niños y niñas que deben acudir a la sede judicial.

La iniciativa ha sido diseñada y ejecutada por la Fundación Andrea, en colaboración con el Decanato de los Juzgados de Santiago y la Xunta de Galicia.

El proyecto incluye una señalización específica con vinilos en el suelo de la entrada principal del edificio, que marca el punto de encuentro desde el que se acompañará a los menores hasta la sala.

Durante la inauguración, la jueza decana Sandra María Iglesias Barral, la presidenta de la Fundación Andrea, Charo Barca, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitaron las nuevas instalaciones.

Además, la Fundación Andrea ha publicado tres cuentos guía ilustrados por Iria Bermúdez y escritos por la jueza decana, con el apoyo editorial de la Xunta de Galicia.

Su objetivo es ayudar a los menores y adolescentes a comprender mejor el funcionamiento de la Justicia, y estarán disponibles tanto en esta nueva sala, bautizada como Espacio Amable, como en otras sedes judiciales gallegas.

Con la colaboración del equipo de mantenimiento de los Juzgados, también se ha acondicionado un despacho contiguo para uso de los equipos psicosociales y el juez de Familia.

Jueces y juezas de Santiago, junto con la Fundación Andrea, han aportado cuentos, juguetes, cuadros y plantas para hacer de este nuevo espacio un lugar verdaderamente acogedor.