Entra en vigor la tasa turística en Santiago de Compostela: primer día que se aplica

Santiago de Compostela aplica desde hoy la nueva tasa turística, que nace con el sector hotelero en contra.

Con la entrada del mes de octubre, los clientes tendrán que abonar una tasa que oscila entre un euro y 2,5 euros diarios, en función de la tipología de establecimiento donde pernocte.

No obstante, existen diferentes excepciones recogidas en la norma. De esta manera, estarán exentos de esta tasa las personas que realicen estancias por motivos relacionados con la salud, participación en competiciones deportivas oficiales, menores de edad o que se alojen en albergues públicos o juveniles gestionados por la Xunta de Galicia.

El TXSG rechazó las medidas cautelares solicitadas por Unión Hotelera Compostelana en días pasados.

Argumentan que "no hay un perjuicio económico inmediato ni evidente al sector", dado que se abona directamente por el cliente y no por el colectivo. No obstante, esto no paraliza el proceso judicial, que seguirá su curso.

La capital gallega es la segunda ciudad de la comunidad autónoma en aplicar este tipo de impuesto. En A Coruña entró en vigor en días pasados, también con el rechazo del sector.