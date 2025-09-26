Un coche se incendia en la AP-9 tras chocar con un camión cerca de Sigüeiro (A Coruña) Cedida

Un vehículo se incendió este viernes por la mañana en la AP-9, en el kilómetro 56,400 en dirección a Tui, cerca de Sigüeiro, tras colisionar con un camión. El impacto provocó que el motor del coche se prendiera fuego.

La Guardia Civil informó de que ninguno de los ocupantes de ambos vehículos resultó herido. Afortunadamente, el siniestro únicamente causó daños materiales.

El accidente está generando importantes retenciones en el tramo afectado. Los servicios de emergencias y los bomberos acudieron hasta el lugar para sofocar el fuego y se encuentran intentando restablecer la circulación habitual de la carretera.