Fallece un ciclista tras un atropello en Santiago de Compostela

Un ciclista perdió la vida este martes tras ser atropellado en la Avenida Mestra Victoria Míguez, en Santiago de Compostela.

Según informó el 112 Galicia, el aviso se recibió a las 12:15 a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que alertaba de la gravedad del suceso y de inmediato movilizó al operativo. Hasta el lugar se desplazaron Bombeiros de Santiago, Policía Local y efectivos de Protección Civil.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por salvar la vida del ciclista debido a las consecuencias del impacto, cuyo fallecimiento se confirmó en el propio lugar del accidente.