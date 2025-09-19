Denunciado un profesor de autoescuela por impartir clases en Santiago de Compostela sin habilitación

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Galicia ha denunciado a un instructor de autoescuela por impartir clases prácticas para la obtención del permiso de conducir de la clase C, necesario para camiones, sin contar con el certificado de aptitud requerido.

La investigación comenzó tras una alerta ciudadana que advirtió de la posible existencia de personas ejerciendo como profesores de autoescuela sin la habilitación necesaria.

A partir de esta información, los agentes del GIAT, en colaboración con la Jefatura Local de Tráfico de Santiago, realizaron un seguimiento que culminó el pasado 10 de septiembre.

Ese día inspeccionaron un camión rígido de 18 toneladas de MMA propiedad de una autoescuela compostelana mientras se usaba para prácticas formativas.

Durante la revisión de la documentación, los agentes confirmaron que el supuesto profesor carecía del título habilitante para impartir clases.

La Guardia Civil trasladó el caso a la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, organismo competente para tramitar la sanción.

Los hechos constituyen varias infracciones administrativas muy graves según el Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores, que pueden acarrear multas de hasta 3.000 euros.