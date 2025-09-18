La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle estará lista en el verano de 2026

La Diputación de A Coruña y el ayuntamiento de Santiago firmaron este jueves un convenio para culminar los trabajos de la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, que unirá a pie y en bicicleta la capital gallega con Cerceda por el antiguo trazado del tren entre A Coruña y Santiago.

Cuando finalicen las obras, en verano de 2026, el itinerario sumará 36 kilómetros, convirtiéndose en la mayor Vía Verde de Galicia.

El acuerdo, rubricado por el presidente provincial Valentín González Formoso y la alcaldesa Goretti Sanmartín, permitirá a la Diputación ejecutar el segundo tramo pendiente, entre el camino das Pereiras y la localidad de Ramelle.

Se trata de casi cinco kilómetros dentro del municipio compostelano, con un presupuesto de 833.391 euros, de los que la institución provincial aportará 531.539.

Los trabajos incluirán la adecuación del firme y su entorno para el tránsito seguro de peatones y ciclistas.

Además de este tramo, quedan por completar otros dos: el que conecta la estación de A Sionlla con el camino das Pereiras, de 2,2 kilómetros y actualmente en ejecución con un coste superior a 750.000 euros; y el que unirá Ramelle con la ponte sobre el río Tambre, de tres kilómetros y 280.000 euros de inversión financiados por fondos Next Generation. Este último comenzará antes de que acabe 2025.

La senda discurre por algunas de las zonas menos conocidas del municipio, atravesando enclaves de alto valor paisajístico como el río Tambre.

Su puesta en marcha permitirá recuperar un trazado ferroviario histórico, fomentar la movilidad sostenible y el turismo de proximidad, además de dinamizar la economía de los municipios por los que pasa.