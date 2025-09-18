Esteban Ares, nuevo alcalde de Lousame (A Coruña)

Lousame ya tiene nuevo alcalde. El popular Esteban Ares ha recogido este jueves el bastón de mando de la localidad tras la dimisión por motivos personales de su antecesora, Teresa Villaverde, la semana pasada.

El nuevo regidor tomçó posesión en un pleno celebrado esta mañana en una sesión extraordinaria. Ares, según informa Europa Press, era el número dos de la lista del PP. Acudieron también al pleno el presidente del PP provincial, Diego Calvo, y el secretario provincial, Evaristo Ben.

El nuevo alcalde ha recibido el basón de mando con un discurso en el que ha manifestado que asume esta responsabilidad con "humildad y vocación de servicio público" con la intención de "escuchar a los vecinos".

"Lousame abre una nueva etapa de continuidad y de renovación", en referencia al legado recibido y a la forma de trabajar en esta etapa.

También ha asegurado que trabajarán para que el municipio sea un referente en distintos ámbitos mientras que ha destacado el "listón alto" que deja la alcaldesa. Todo con el objetivo de "continuar con el trabajo" iniciado por ella.

Entre los objetivos que se fijó Villaverde tras el pleno de investidura estaba acondicionar núcleos rurales, acometer mejoras en las infraestructuras o extender la cobertura de redes móviles y llevar la fibra 5G a todo el territorio municipal, entre otros.