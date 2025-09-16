Dimite Teresa Villaverde, alcaldesa de Lousame (A Coruña)

La alcaldesa de Lousame (A Coruña), Teresa Villaverde dejará el cargo después de 13 años por "motivos personales". Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PPdeG, que también han insistido en que se trata de "algo pactado desde hace tiempo".

En concreto, Villaverde dejará de ser la regidora de esta localidad coruñesa en un pleno extraordinario que se celebrará esta tarde. Estas mismas fuentes han agradecido el trabajo de la popular en más de una década al frente del gobierno local, a la que han calificado de "referente como alcaldesa y como representante a nivel educativo".

Con todo, han insistido en que "refrendan y están de acuerdo con la propuesta" sobre su sucesor, una propuesta "hablada desde hace tiempo". Entre los objetivos que se fijó Villaverde tras el pleno de investidura estaba acondicionar núcleos rurales, acometer mejoras en las infraestructuras o extender la cobertura de redes móviles y llevar la fibra 5G a todo el territorio municipal, entre otros.