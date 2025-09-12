El transporte urbano de Santiago insiste en que no se les informó del retraso en el pago de nóminas

Sindicatos del transporte urbano de Santiago (Tralusa, Aulusa-Santiago y Aulusa-Teo) han emitido un comunicado para insistir en que no se les informó del retraso en el pago de las nóminas y han advertido de que, si no se efectúan los pagos el día 5, convocarán huelgas los días 6 de cada mes.

El comunicado llega para "aclarar" la desinformación alrededor del retraso en el pago de la nómina de agosto.

Alegan que las empresas, todas del grupo Monbus, "en ningún momento informaron a los trabajadores ni a sus representantes legales de que no tenían intención de abonar la nómina del mes de agosto".

No fue hasta el día 5 (fecha habitual de límite de cobro) en que se comenzó a correr la voz de que no iban a pagar y esa confirmación vino por la prensa, explican.

"Claramente, Monbus quería provocar esta situación y emplear a los trabajadores para defender sus propios intereses delante del ayuntamiento", denuncian.

No entienden que una situación de este calibre no se comunique previamente y se convoque una reunión al efecto, "hecho que no se produjo aún a día de hoy".

Apuntan que fue la representación sindical quien tuvo que confirmar telefónicamente la intención de Monbus de esperar a que el ayuntamiento le hiciera el ingreso.

"Nuestro salario debía de estar garantizado y no depender del juego político de mayorías y minorías que se dé en el ayuntamiento y menos de los intereses particulares de la empresa que, en cada momento, se haga cargo del servicio. No entendemos como se juega así con nuestro pan", denuncian.

Relatan que ante esta situación, la representación legal se dirigió al ayuntamiento para conocer la situación de primera mano.

El domingo 7 el concejal de movilidad confirma telefónicamente que el pago de las facturas de 2025 se aprobaría en la Junta de Gobierno del día siguiente.

Ese mismo lunes recibe a representantes legales de los trabajadores donde confirma la aprobación del pago a Monbus de tres millones de euros, que se haría efectivo en los días siguientes. El miércoles 10 confirman que se ha emitido la factura y que, con los trámites formales de los informes de Hacienda, contaban que el ingreso se haría efectivo en esta semana.

Como esto no fue así, continúan en el comunicado, fue presentada una denuncia a Inspección de Trabajo por el retraso injustificado en el pago de la nómina.

Avanzan que la representación legal de los trabajadores solicitará ahora una reunión con la empresa, con carácter urgente, para que dé explicaciones de esta situación de retrasos en los pagos que consideramos extremadamente grave y cuál es su intención de cara al futuro, "toda vez que acaba de recibir el ingreso de tres millones de euros".

Además, solicitarán una reunión con todos los grupos con representación municipal para conocer su posición delante de este asunto y que expliquen "con claridad" su posición de voto en el pleno a respecto del resto cantidades pendientes.

Explican que han decidido no convocar huelga por el momento porque "entienden que con el ingreso de los tres millones de euros la nómina tenía que estar garantizada", pero advierten de que "velarán porque Monbus pague las sucesivas nóminas, por lo que se comunicará una convocatoria de huelga a partir del día 6 de cada mes si el día 5 no está abonada la nómina a la plantilla".

De la misma manera, la plantilla acordó dejar de realizar horas extras en el caso de nuevos impagos.

Por último, instan al Ayuntamiento a que agilice lo máximo posible y dé "máxima prioridad" al nuevo contrato del transporte urbano.