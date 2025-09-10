Fallece un trabajador en Santa Comba (A Coruña) al caerle encima una pieza de hierro

Un trabajador ha perdido la vida este miércoles al caerle encima una pieza de hierro en el municipio coruñés de Santa Comba. Concretamente, en O Busto, en la parroquia de Santa Sabiña.

Según ha informado el 112, fue un particular el que dio aviso de lo ocurrido, alrededor de las 13:20 horas. Indicaba que a un trabajador le había caído un hierro encima, aunque no se encontraba atrapado.

El 112 informó al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los servicios de emergencias intentaron reanimar a la víctima, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.