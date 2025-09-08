Estadio Vero Boquete en Santiago de Compostela

Estadio Vero Boquete en Santiago de Compostela

Santiago

Santiago adjudica el contrato de vigilancia del estadio Verónica Boquete a SPR Vilanova

El montante total del contrato es de casi 200.000 euros

Publicada

El Concello de Santiago adjudicó a la empresa Servicios SPR Vilanova el contrato de vigilancia del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, tras presentar la mejor oferta dentro del proceso de licitación.

Vista aérea del proyecto de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago.

El contrato asciende a 196.105 euros para dos años, distribuidos de la siguiente manera: 24.513 euros en 2025 (tres meses), 98.052 euros en 2026 (doce meses) y 73.539 euros en 2027 (nueve meses).

La empresa incorporó, además, varias mejoras, como tres cursos de formación adicionales, una bolsa de 45 horas anuales de vigilante y un sistema de control presencial de personal.

En la misma reunión se aprobó un gasto de 12.000 euros a favor de la asociación ConBici, para financiar la celebración en 2025 de la XXI edición del congreso ibérico “La bicicleta y la ciudad”.

También se validó parcialmente la justificación del convenio firmado en diciembre de 2024 entre el Concello y la Fundación Secretariado Gitano, reconociendo una obligación de pago de 25.308 euros sobre un total de 27.000.

Por último, el gobierno local dio el visto bueno a la certificación final de las obras de mejora de accesibilidad en el cruce entre las calles General Pardiñas y República do Salvador, realizadas por la UTE Arines Obras y Proyectos SL + Succes Infraestructuras y Servicios SA, por un importe de 3.329 euros (IVA incluido).