Santiago adjudica el contrato de vigilancia del estadio Verónica Boquete a SPR Vilanova

El Concello de Santiago adjudicó a la empresa Servicios SPR Vilanova el contrato de vigilancia del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, tras presentar la mejor oferta dentro del proceso de licitación.

El contrato asciende a 196.105 euros para dos años, distribuidos de la siguiente manera: 24.513 euros en 2025 (tres meses), 98.052 euros en 2026 (doce meses) y 73.539 euros en 2027 (nueve meses).

La empresa incorporó, además, varias mejoras, como tres cursos de formación adicionales, una bolsa de 45 horas anuales de vigilante y un sistema de control presencial de personal.

En la misma reunión se aprobó un gasto de 12.000 euros a favor de la asociación ConBici, para financiar la celebración en 2025 de la XXI edición del congreso ibérico “La bicicleta y la ciudad”.

También se validó parcialmente la justificación del convenio firmado en diciembre de 2024 entre el Concello y la Fundación Secretariado Gitano, reconociendo una obligación de pago de 25.308 euros sobre un total de 27.000.

Por último, el gobierno local dio el visto bueno a la certificación final de las obras de mejora de accesibilidad en el cruce entre las calles General Pardiñas y República do Salvador, realizadas por la UTE Arines Obras y Proyectos SL + Succes Infraestructuras y Servicios SA, por un importe de 3.329 euros (IVA incluido).