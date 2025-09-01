Las orcas rompen el timón de un barco en Galicia mientras faenaba pulpo en la ría de Muros y Noia

Un grupo de orcas ha protagonizado un incidente en la ría de Muros-Noia, donde se produjo una interacción entre estos animales y un pesquero que faenaba pulpo, produciéndose la rotura del timón y obligando a que fuese remolcado por otra embarcación.

En concreto, fue el barco Mar-Ivan el pesquero atacado, en el momento en el que iban a levantar las nasas lanzadas al mar. El barco, considerado de artes menores, tiene 9,41 metros de eslora.

Tras el incidente, se puso en contacto con el pesquero Joy-R, que estaba faenando en la misma zona. Esta acudió a su rescate y lo remolcó al puerto de Muros.

Este tipo de interacciones se producen porque las orcas acceden a las rías con el objetivo de alimentarse del pulpo y de otros seres.