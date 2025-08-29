Tragedia en Santiago: muere una mujer arrollada por el tren turístico en pleno centro de la ciudad

El suceso ocurrió poco después de las 12:00 horas, entre los números 7 y 9 de la calle Virxe da Cerca

Una mujer ha muerto este jueves en Santiago de Compostela tras ser atropellada por el tren turístico en la rúa Virxe da Cerca, en pleno centro de la ciudad. Así lo confirman fuentes municipales que recoge Europa Press, que por el momento no han precisado las circunstancias del accidente.

El suceso ocurrió poco después de las 12:00 horas, entre los números 7 y 9 de la calle, frente a las escaleras de acceso al Mercado de Abastos. La víctima quedó atrapada bajo el vehículo, por lo que los equipos de emergencia trabajan en la excarcelación del cuerpo.

La zona permanece acordonada por la Policía Local, que se ha desplegado junto a una ambulancia y dos dotaciones de bomberos.

