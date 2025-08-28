Inaugurada en Santiago la instalación artística "Phygital land, traducciones del físico al virtual"

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha inaugurado este jueves, en la Cidade da Cultura, la instalación artística "Phygital land, traducciones del físico al virtual".

La instalación es una propuesta de la creadora granadina Irene Molina que fue seleccionada como ganadora entre los proyectos presentados en la pasada edición del "Encontro de Artista Novos".

Según ha trasladado en comunicado el departamento de Cultura autonómico, el "trabajo combina la dimensión física con la digital para generar esculturas en 3D y proyecciones animadas que evocan la idea de un paisaje post-apocalíptica".

Durante la inauguración, Anxo M. Lorenzo ha invitado a artistas a que participen de la nueva convocatoria de intervenciones artísticas que este jueves abre un nuevo plazo de candidaturas.

"La iniciativa nació para apoyar el talento joven y dar visibilidad al trabajo de creadores emergentes", ha subrayado el representante.