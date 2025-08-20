Detenida una persona en Santiago por provocar al menos cinco incendios en buzones y contenedores

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a una persona como presunto autor de cinco incendios desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

En algunos de los casos, según informa el cuerpo policial, los incendios fueron en buzones exteriores de un edificio y en contenedores de residuos urbanos de la zona centro de la ciudad, que acabaron inservibles y ocasionaron un daño de más de 5.000 euros.

Además, la actividad incendiaria también abarcó diferentes zonas de matorral periurbano, limítrofe con naves comerciales con actividad.

En la mayoría de los sucesos fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos, para tratar de evitar que se propagasen a edificios o estructuras colindantes, usando incluso motobombas forestales y vehículos nodriza, afectando en algunos casos a cerca de 1.200 metros cuadrados de fincas.

Las pesquisas lograron conseguir su identificación plena, siendo detenido por indicativos de la brigada local de seguridad ciudadana en una zona de vía pública donde pernoctaba.

En total, se ha logrado determinar su autoría en al menos cinco incendios y se le ha incautado varios mecheros y cerillas.

Esta persona ha pasado a disposición judicial en el juzgado de guardia de Santiago de Compostela.