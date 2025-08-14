Santiago disminuye el uso municipal del agua ante la reducción continuada del caudal del Tambre

El Concello de Santiago ha reducido "a lo imprescindible" el uso municipal de agua y anima a la ciudadanía a hacer un consumo responsable ante la reducción continuada del caudal del río Tambre. El suministro, señala el ayuntamiento en un comunicado, está garantizado.

El seguimiento continuado de la situación hidrológica indica que, si bien el estado de la UTE en la que se incluye el abastecimiento de la ciudad es de normalidad, el nivel del río Tambre en el punto de captación de la ETAP de Santiago descendió por debajo del caudal ecológico ordinario. Esta es la principal fuente de abastecimiento de la urbe.

El ayuntamiento, sin embargo, lanza un mensaje de calma y señala que a pesar del descenso en el punto de captación, el estado del embalse de Vilagudín indica que las reservas son del 99,27%.

El Concello de Santiago indica además que el consumo del agua potable está "en niveles muy elevados" en un momento en el que el caudal del Tambre desciende con rapidez. Las previsiones meteorológicas apuntan a que en las próximas semanas se mantendrán las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, por lo que no se prevé una recuperación del caudal a corto plazo.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha minimizado los consumos municipales de agua no esenciales, que representan el 10% del total, y lanza a la ciudadanía un mensaje para que haga un consumo responsable de este recurso. Santiago, además, insta a las empresas e industrias a reducir al mínimo imprescindible el consumo de agua en la red municipal.