Investigado en Arzúa (A Coruña) por apropiarse de 65.000 euros de un anciano con problemas de memoria

La Guardia Civil de Arzúa ha abierto una investigación contra un vecino de la localidad, de 63 años, como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

Está acusado de haber retirado de la cuenta bancaria de un hombre de 84 años con problemas de memoria un total de 65.450 euros durante los últimos dos años.

La investigación se inició tras presentarse una denuncia por parte del sobrino de la víctima. Un familiar lejano del anciano observó al investigado y a la víctima en una entidad bancaria retirando elevadas sumas de dinero, lo que despertó sus sospechas.

Este familiar puso los hechos en conocimiento del sobrino de la víctima, quien, al compartir su padre la titularidad de la cuenta corriente con el anciano, pudo comprobar las numerosas retiradas de efectivo realizadas durante los últimos dos años, que ascendían a un total de 65.450 euros.

El dinero retirado no se correspondía con los gastos habituales del anciano, que vive solo y tiene problemas de memoria.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Arzúa