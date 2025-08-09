Detienen a un vecino de Ames (A Coruña) por tráfico de drogas y no tener carnet de conducir vigente

Material incautado por la Guardia Civil a un vecino de Ames (A Coruña). Guardia Civil

La Guardia Civil de Milladoiro ha detenido a un vecino de 58 años por un presunto delito de tráfico de drogas y otro contra la seguridad del tráfico.

El pasado 7 de agosto, agentes del Instituto Armado que se encontraban realizando labores de prevención de la seguridad ciudadana en Cacheiras (Teo) identificaron un vehículo cuyo conductor entregó voluntariamente una bolsa que contenía una sustancia que, aparentemente, era cocaína.

Ante este hallazgo, los agentes le informaron de que se procedería a un registro superficial.

Durante el registro los agentes encontraron en su cartera un total de 9 dosis individuales de la misma sustancia, con un peso total de 9,38 gramos. Además, el detenido portaba 500 euros en efectivo, fraccionados en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros, dinero que también fue intervenido.

En el momento de comprobar su documentación, se constató que el detenido no tenía carnet de conducir por pérdida de vigencia. Por este motivo, el Destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela se hizo cargo de la investigación, imputándole un delito contra la seguridad vial.

El detenido fue puesto en libertad en las mismas dependencias de la unidad tras prestar declaración. Las diligencias instruidas serán remitidas al Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela.