El Concello de Santiago lanza un concurso internacional para iluminar el entorno de la Catedral

El Concello de Santiago ha presentado este martes el Concurso Internacional de Iluminación Ornamental y Artística del entorno monumental de la Catedral. Se trata de un certamen pionero en el ámbito del diseño lumínico urbano y patrimonial que elegirá la mejor propuesta de iluminación para las prazas do Obradoiro, Praterías, Inmaculada y Quintana.

El certamen contará con un jurado integrado por personas especialistas reconocidas a nivel internacional en los campos de la iluminación, arquitectura, urbanismo, historia del arte y comunicación. El equipo estará conformado por el arquitecto británico David Chipperfield, Teresa Táboas, Manuel Antonio Castiñeiras, Roger Narboni y Esther Torelló.

"O obxectivo é acadar un proxecto de iluminación pioneiro, que se axuste ás necesidades do noso patrimonio, ás condicións ambientais desta cidade e que respecte a delicadeza e as sutilezas do ceo nocturno", ha salientado este martes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

La regidora ha defendido que el resultado final de esta intervención "suporá un antes e un despois para a paisaxe nocturna da zona monumental". El acto tuvo lugar en la Casa das Máquinas, en Galeras, que funcionó como transformador eléctrico para dar luz a la ciudad.

El concurso

El concurso se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Santiago, promovido por el Concello, la Xunta y la Secretaría de Estado de Turismo. El objetivo es crear una iluminación "emocional, calmada, saludable e integrada" que refuerce la experiencia nocturna sin alterar la identidad del espacio.

La convocatoria parte de una visión avanzada que combina criterios técnicos de vanguardia, sensibilidad patrimonial y enfoque sostenible, inspirándose en los principios Starlight, Slowlight y DNSH.

Según han detallado en la presentación, el concurso se desarrollará en dos fases anónimas. Se valorará tanto la creatividad y la calidad técnica como la viabilidad económica y la innovación en eficiencia energética.

El concurso contempla el pago de premios a los seis anteproyectos finalistas que obtengan las puntuaciones más altas y cada premio tendrá un importe de 18.150 euros.

Finalizado el concurso, se tramitará un procedimiento negociado sin publicidad con el proyecto ganador para llevar adelante el contrato de servicio de la redacción del proyecto y dirección facultativa de la obra de iluminación de la praza de Praterías, con un valor estimado de 100.000 euros. El plazo de entrega de las ideas conceptuales será de 60 días naturales a partir del 21 de junio.