Concello de Santiago y Cruz Roja renuevan dos convenios para atender a personas mayores y sin hogar

El Concello de Santiago destinará cerca de 225.000 euros a mejorar la atención de las personas mayores y personas sin hogar a través del programa de teleasistencia y del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, ambos de Cruz Roja.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, ha informado este martes sobre los dos convenios firmados con la entidad, cuyo presupuesto se incrementa en un 21% más con respecto al año anterior.

"Despois dun orzamento de 2024 no que reforzamos servizos como o Servizo de Axuda no Fogar ou o Xantar na Casa, este 2025 queremos seguir mellorando e ampliando as prestacións que lles ofrecemos aos veciños e veciñas en colaboración co terceiro sector", ha destacado Rozas.

Teleasistencia y atención a personas sin hogar

En cuanto al convenio destinado al servicio de teleasistencia y atención a personas sin hogar, cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, 15.000 más que el año anterior.

Rozas ha detallado que uno de los objetivos de su Concellería era incrementar el número de persoas beneficiarias del programa municipal de teleasistencia, pasando de las 60 terminales actuales a 80.

Estos dispositivos permiten que las persoas usuarias alerten de situaciones de emergencia desde sus domicilios, las 24 horas de los 365 días del año, facilitando una respuesta e intervención inmediatas. Además, por primera vez se contempla la dotación de 40 dispositivos de teleasistencia periféricos como pueden ser los detectores de caidas o de humo y gas.

"Trátase de garantir unha atención máis rápida ás persoas maiores, fundamentalmente a aquelas que viven soas, diante de calquera situación de emerxencia", ha apuntado la teniente de alcaldesa.

Este convenio también permite financiar el programa de atención a personas sin hogar, que contempla acciones de mediación, seguimoento y acompañamiento social de personas sin hogar, así como su alojamiento temporal.

Servicio Municipal de Urgencias Sociales

El segundo convenio, de 124.607 euros, está destinado a reforzar el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SEMUS). Tiene como objetivo atender aquellas situaciones de urgencia social todos los días del año, "fóra dos horarios de atención dos servizos sociais municipais".

Este servicio atiende situaciones muy diversas, como caídas de mayores, menores en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia, casos de violencia familiar o problemas sociosanitarios.