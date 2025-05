El Concello de Santiago mejorará la accesibilidad en casi una veintena de puntos de la ciudad

El Concello de Santiago actuará en 18 puntos de la ciudad para mejorar su accesibilidad y garantizar la igualdad de oportunidad de todas las personas. Así lo ha señalado este miércoles el concejal de Servizos Básicos e Vías e Obras, Xesús Domínguez, que ha comparecido para informar sobre las actuaciones en las que se está trabajando.

Las intervenciones cuentan con un presupuesto de más de 366.000 euros y buscan transformar el espacio público, dando preferencia a los peatones y mejorando la seguridad y accesibilidad. Esto contribuirá al calmado del tránsito rodado, incrementando la seguridad viaria y reduciendo la contaminación, "convertendo o espazo público nun lugar máis habitable", ha apuntado Domínguez.

El concejal de Obras ha señalado que algunas de estas actuaciones ya se iniciaron a principios de mayo. En concreto, se trabaja en 14 puntos como son las rúas do Río, do Lavadoiro, do Avío, de Betanzos, dos Xasmíns, en la costa do Vedor, y en las rúas de Varsovia, Berlín, Dublín, Outeiro de Sar y do Hórreo. Además, la próxima semana se iniciarán los trabajos en la rúa Irmandiños.

En cada uno de estos puntos se formularon propuestas que tienden a acortar los itinerarios peatonales, reducir los desniveles o contar con la señalética adecuada para garantizar la seguridad. Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 189.956 euros. A estos puntos se suma la actuación prevista para la zona del campo de San Clemente, que se iniciará para dar continuidad a los itinerarios accesibles recién estrenados en la rúa do Pombal.

Xesús Domínguez también se ha referido a la obra que se está realizando en el cruce entre Xeneral Pardiñas y República de El Salvador, que está "moi avanzada" después de tres semanas. En este caso, fue adjudicada por 50.705 euros.

Otra de las actuaciones importantes que está en marcha es la ejecución de los pasos elevados en las rúas dos Loureiros y das Rodas. Ambas forman parte de itinerarios escolares.

Ponte do Sar

El edil también ha anunciado que desde el 9 de junio, a las 08:00 horas, y hasta el sábado 14 de junio, a las 15:00 horas, se cerrará al tráfico la Ponte do Sar para proceder a la reparación del empedrado de la vía. La actuación cuenta con un presupuesto de 11.930 euros.

Los desvíos alternativos serán por la rúa Picaños, rúa da Estrada y Restollal o por rúa Diego Bernal y barrio de Fontiñas.

Plan de Accesibilidad Universal

El responsable de Obras también ha recordado que el pasado mes de febrero se presentó el Plan de Accesibilidad Universal de Santiago de Compostela, un documento estratégico que "servirá de soporte na folla de ruta das actuacións municipais en diversos eidos", ha explicado.

En este sentido, las actuaciones programadas presentadas este miércoles "camiñan cara a un horizonte sen barreiras arquitectónicas", mejorando la calidad de vida de las persoas, minimizando los recorridos para acceder a servicios, espacios y edificios de uso público, así como conectar importantes zonas verdes de la ciudad.