Santiago deniega las licencias de rehabilitación a dos inmuebles en ruinas sacados a puja en marzo

La junta del gobierno local de Santiago ha denegado las licencias para los proyectos de rehabilitación de dos inmuebles en ruinas, incluidos en el proceso de venta forzosa autorizada el pasado mes de marzo. En concreto, se trata del edificio situado en el número 14 de la rúa dos Loureiros y el inmueble situado en el número 23 de la rúa de San Roque.

Turismo de Santiago El Concello de Santiago impone una nueva multa por incumplir la conservación del Pazo dos Irlandeses

Según ha detallado la portavoz del gobierno local, Mírian Louzao, ambos tienen el informe desfavorable de la jefatura del servicio de licencias y el dictamen desfavorable por unanimidad de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico.

"Ambas as licenzas denéganse porque o proxecto non cumpre coa normativa do Plan especial da Cidade Histórica e coas normas de habitabilidade", ha explicado la concejala.

En el caso del inmueble de la rúa de Loureiros, la licencia ha sido denegada por presentar una alteración catastral de la parcela catalogada y por incluir galerías que no cumplen con las especificaciones de tipología que corresponden. Además, una de las viviendas no cumple la condición de ser exterior -tal y como exige el PE-1- y se propone una escalera de acceso que no respeta la tipología que le corresponde.

También incumple la normativa de habitabilidad en cuanto a dimensiones mínimas, iluminación, comunicación interior y justificación de alturas libres; y la documentación técnica está incompleta.

En cuanto al inmueble situado en San Roque, 23, desde Raxoi detallan que la edificación excede la planta del inmueble catalogado y propone la construcción de un anexo a la fachada trasera que ocuparía parte del espacio privado de otro edificio.

También se eliminan elementos catalogados, se proponen dos galerías que no se adecuan a la tipología adecuada, una de las viviendas no cumple la condición de ser exterior y el acabado de la fachada no se ajusta a la ficha de catalogación. Destacan también la falta de documentación técnica y el incumplimiento de normas de habitabilidad referidas a la altura libre de algunas dependencias.

Declarados en ruina en 2010

Louzao ha recordado que se trata de dos de los cuatro inmuebles que están en venta forzosa desde el pasado mes de marzo -junto a Espírito Santo, 33 y Praciña das Penas, 5-. Los inmuebles de Loureiros y de San Roque fueron declarados en ruina en 2010 y en 2024 se declaró incumplido el deber de conservación, por lo que fueron incluidos en el Registro de Solares.

"A propiedade xa presentou un recurso contra a inclusión neste Rexistro, que foi rexeitado en 2013 porque, xa daquela, se considerou sobradamente acreditado o incumprimento do deber legal de conservación", ha incidido la concejala. "A mesma comunidade de herdeiros presentou tamén solicitude de suspensión da venda forzosa, que tampouco foi aceptada pola mesma razón”, ha señalado.

Además, de forma paralela, remitieron las correspondientes solicitudes de licencia de rehabilitación, que no cumplen con las normas legales para ser otorgada por las numerosas deficiencias indicadas por los informes técnicos.