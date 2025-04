El Concello de Santiago mejorará el firme de varias calles de la ciudad

La junta del gobierno local de Santiago ha aprobado el expediente para la contratación -mediante procedimiento abierto y simplificado- de las obras de renovación del asfalto en cinco puntos del ámbito urbano, por un valor de 460.004 euros.

Louzao ha indicado que los trabajos se acometerán en calles que presentan "un estado deficiente do firme, que é necesario reparar", en un total de 23.300 metros cuadrados de superficie.

En concreto, las obras de mejora se llevarán a cabo en las rúa do Castiñeiriño; en las rúas das Canteiras do Sar junto a la Rúa Mouronzón; en las calles da Muíña, do Porto de Amio y da Mariñeira; en rúa das Mulas junto a rúa do Tambre y en la rúa dos Irmandiños.

Los criterios de adjudicación son objetivos y atribuyen el 80% de la valoración a la oferta económica y el 20% a tres mejoras que puedan proponer las empresas concursantes. Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.