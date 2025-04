Así será el nuevo programa de conciliación de Santiago: más plazas y unificadas en un único contrato

El nuevo programa de conciliación del Concello de Santiago concentrará en un único contrato su oferta para periodos no lectivos, lo que permitirá "unha mellor organización e xestión para as familias participantes". Así lo ha explicado este miércoles la concejala de Educación, Míriam Louzao, quien ha resaltado que este nuevo modelo permitirá a las familias conocer y organizar los periodos no lectivos desde el inicio del curso.

Otra de las novedades es el incremento de plazas en todos los turnos. Así, habrá 90 plazas en los periodos de Navidad, Carnaval, Semana Santa y agosto, mientras que en los meses de junio, julio y septiembre, la etapa de mayor demanda, se aumentarán a 195 plazas.

Además, Louzao ha anunciado que se reservará el 3% de las plazas para niños y niñas con necesidades especiales para "garantir o dereito a participar en todas as actividades a todas as nenas e nenos, independentemente das súas capacidades e das súas necesidades". Para ello, se incorporará personal dotado para garantizar su inclusión en el programa.

Así funcionará el nuevo programa

El programa contará con un nuevo sistema informático, mediante una aplicación y la página web a través de un registro de usuario que tendrá cada familia. Las solicitudes se realizarán por un formulario para agilizar el proceso. De esta manera, podrán contratar servicios, activar un determinado período, escoger el tipo de plaza y enviar sugerencias o incidencias.

"A idea é que todas as familias entreguen a documentación a principio de curso e saiban desde ese momento en que datas poderán solicitar e poidan facelo de maneira doada e máis intuitiva nunha mesma plataforma, o que facilitará moitísimo a xestión", ha resaltado la concejala.

En este sentido, se licitarán dos lotes, uno destinado a la contratación de monitores y las actividades lúdicas y el segundo para el servicio de catering -desayuno y comida-, desarrollados por empresas diferentes.

El nuevo contrato tiene una duración de dos años y está en periodo de licitación, por un importe base de 626.497 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de abril.