La alcaldesa de Santiago carga contra la Xunta por su "desprecio" a la capital gallega

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reprochado a la Xunta su "desprezo" por la capital gallega y ha denunciado el uso "partidista" de la Administración autonómica, después de que este lunes el Consello de la Xunta acordase una colaboración de 12 millones de euros con el Concello de Ferrol, y que llegará a los 185 millones en diversas actuaciones en la comarca, para la rehabilitación de edificios y la reurbanización.

En una carta abierta a los vecinos de Compostela, Sanmartín ha destacado que, cuando se solicitó para Santiago y "ante unha proposta semellante", el Instituto Galego da Vivenda e Solo trasladó que "non se ían realizar programas específicos de colaboración con concellos concretos".

"Non buscamos establecer disputas localistas cando Compostela ten máis que acreditado que inclúe nos seus intereses como capital o ben do conxunto do país e a colaboración con todas as administracións a prol dese obxectivo", ha resaltado.

Sin embargo, Sanmartín ha señalado la "falta de decoro político" del PP en la Xunta "cando utiliza actos institucionais para converter en protagonistas das actuacións realizadas con recursos públicos os seus axentes electorais en cada concello".

En este sentido, también ha recordado las palabras de hace unos días de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en las que afirmaba que "la Xunta ganó las elecciones", unas declaraciones que "demostran a total mestura entre a institución e o partido", ha apuntado la alcaldesa.

"Non é posíbel tampouco, como alcaldesa de Santiago, permanecer en silencio ante a descortesía do presidente da Xunta, que segue adiando desde o principio desta lexislatura una entrevista coa representación do Concello de Santiago, coa que non mantivo ningunha reunión formal desde outubro de 2023, ou ante a súa falta de palabra ao non convocar o Consello da Capitalidade como se comprometeu", continúa la regidora nacionalista.

Sanmartín ha explicado que la capital gallega tiene reconocido este estatuto en una ley "que obriga a que exista unha compensación xusta por tal circunstancia" y ha aprovechado para incidir en que el PP desde la Xunta "mira para outro lado ou búrlase de Santiago enviando unha ridícula esmola".

Sanmartín también ha recordado en su misiva que Santiago acoge "moitos servizos" para el conjunto de Galicia, entre los que ha destacado el Complejo Hospitalario, "que necesita maior compromiso por parte da Xunta", y ha concluido solicitando "que nos se continúen entorpecendo as políticas municipais".