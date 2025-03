Santiago adjudica las obras de reforma del Pazo de Raxoi por más de 3,7 millones de euros

La junta de gobierno local de Santiago ha acordado la adjudicación del contrato de las obras del Pazo de Raxoi con el objetivo de hacerlo "máis accesible e habitable" y adaptarlo para realizar visitas turísticas de carácter histórico, arquitectónico y artístico. Las obras han sido adjudicadas a Copcisa S.A. y contarán con un presupuesto de 3.777.871 euros procedentes de fondos Next Generation. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, que ha detallado que esta intervención permitirá renovar y mejorar las instalaciones de climatización, ventilación e ilumiación del edificio para adaptarlas a las normas actuales y hacerlas más eficientes.

"Tamén se mellorará a funcionalidade dos espazos en que se vai intervir, para combinar espazos de traballo e os que se dediquen ás visitas públicas", ha apuntado. En concreto, se acondicionarán las plantas segunda y tercera y se realizarán tareas de restauración de los paramentos, puertas y elementos muebles de las capillas, situadas en el tercero andar y en el sótano.

En cuanto a la accesibilidad, Louzao ha explicado que se comunicará el sótano con los pisos superiores con la instalación de un ascensor complementario y con la construcción de una rampla desde la praza do Obradoiro. El objetivo de esta intervención es tener una "Casa do Concello máis amigable para a veciñanza, para as persoas que a visiten e para o persoal que aquí traballa".

Reurbanización de la rúa Puente la Reina

El gobierno local también ha dado luz verde a la adjudicación de las obras de urbanización de la rúa Puente la Reina a la empresa Alcomte Galicia, por un importe de 394.537 euros. Las obras tienen como objetivo regenerar el espacio público en esta zona de la ciudad y complementar las obras ejecutadas en las rúas de Quiroga Palacios y Batalla de Clavijo.

Según ha detallado Louzao, con esta intervención se pretende redistribuir el espacio existente en la calle, aumentando la dimensión de las aceras para mejorar la integración de los recorridos peatonales y la accesibilidad. Además, se elevará la altura del cruzamiento principal de la parte central y se reorganizarán los espacios de aparcamiento, "que se integrarán nunha faixa arborada contínua en toda a lonxitude", donde se colocarán el mobiliario urbano, los contenedores y otros servicios. También se sustituirá la red de saneamiento y se ejecutará una nueva red de telecomunicaciones.

Las obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses.