Los ediles de Santiago ven "escandaloso" que el PSOE cierre antes su expediente que el de Ábalos

Las concejalas de Santiago de Compostela expulsadas del PSOE, Mercedes Rosón y Mila Castro, han considerado que "sería escandaloso" que su expediente concluyese antes que otros que llevan meses pendientes como los que afectan al alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, o al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Rosón y Castro se han pronunciado de este modo al ser preguntadas por las declaraciones efectuadas por el secretario provincial del PSOE coruñés, Bernardo Fernández, en las que aseguró que la comisión de ética y garantías tiene un plazo de unos 15 días para analizar las alegaciones de los cuatro ediles compostelanos expulsados para después decidir si esta medida es definitiva.

"Si es cierto que el objetivo, como venimos denunciando desde hace semanas, es que nos manden para casa, pues posiblemente sí entenderíamos que llegase esta semana, si no, no se entendería", ha sostenido Mila Castro.

Además, en la rueda de prensa e interpeladas por las críticas de las direcciones del PSOE local, provincial y gallego a la carta firmada por centenares de ciudadanos, entre ellos el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en apoyo a Mercedes Rosón, Mila Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez, las ediles han considerado que la dirección tiene "un serio problema" si no quiere entender el mensaje lanzado por estas personas.

De este modo, tras mostrar su sincero agradecimiento a los firmantes, han dicho que "reducir y devaluar" una iniciativa ciudadana como esta resulta "totalmente inexplicable" y tendrá consecuencias en el presente y en el futuro del PSOE tanto en la provincia como en la ciudad.

Además, después de que la dirección del partido dijese que solo firmaban la carta "tres militantes", Mila Castro, que fue secretaria xeral del PSOE compostelano, ha recordado que de los 300 militantes que tiene el partido en la ciudad "unos 50" han rubricado la misiva.

Entre ellos, figuran, además del propio expresidente Touriño, personalidades como el exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la exdiputada Noa Díaz; la que fuera secretaria de Organización del PSOE compostelano Cermen Fernández Morante; así como la exportavoz socialista en el ayuntamiento de Teo, Uxía Lemus de la Iglesia, el exsenador Xavier Carro, la exconcejala Begoña Rodríguez y otros socialistas como el que desempeñó el cargo de director xeral de Política Financeira de la Xunta en la etapa de Touriño, Eugenio García Lalinde; o la que fuera directora xeral de Lingua en el mismo gobierno de la Xunta, María Sol López Martínez, entre otros.

Por último, preguntadas por las palabras en las que el actual secretario xeral del PSOE compostelano Aitor Bouza reconoció "errores" por ambas partes, Mila Catro ha preguntado si esos errores son el haber exigido el acta de las concejalas, la decisión de "cesar al personal eventual" pese a que hace una gran labor o "obligar a los concejales del grupo a bloquear la ordenanza que completaba la regulación de las viviendas de uso turístico".

"Nosotros vamos a ser expulsados, si el comité de ética no lo remedia, por no asistir a la convocatoria de una reunión a la que nosotros mismos explicamos que no íbamos a asistir por considerar que era nula de pleno derecho", ha incidido.

Por último, han vuelto a confirmar su intención de agotar el mandato como concejalas aunque tengan que ir para el grupo de no adscritos -en el que no contarían con asignación económica-, así como su voluntad de defender sus derechos ante la justicia si es necesario.